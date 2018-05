OTTAWA — Après les ratés des tests d’alertes publiques diffusés sur les appareils mobiles au Québec et en Ontario lundi, le système «En Alerte» diffuse mercredi d’autres messages d’essai dans le reste du pays.

Un test d’alerte avait été transmis à la télévision et à la radio et, pour la première fois, aux appareils compatibles branchés à un réseau sans fil LTE à 9h55 au Québec lundi; les appareils mobiles n’ont jamais reçu ce message.

Un peu plus tard, à 13h55, En Alerte a diffusé le même message d’essai à la télévision, à la radio et sur des appareils sans fil compatibles en Ontario. Or, seuls certains utilisateurs ont reçu le message d’essai.

Au Québec, le problème a été attribué à une «configuration erronée», qui aurait été corrigée rapidement, selon En Alerte. En Ontario, par contre, les partenaires d’En Alerte tentent toujours d’identifier la cause des problèmes apparus lundi.

Le système subissait de nouveaux tests mercredi après-midi dans sept autres provinces et dans deux territoires. Au Nouveau-Brunwick, le test devait avoir lieu à 18h55.

Le système En Alerte devait être pleinement opérationnel à l’échelle du pays le 6 avril. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a exigé des fournisseurs de services téléphoniques qu’ils mettent en place un tel système pour alerter la population, sur les appareils mobiles, en cas de menaces imminentes — incendie, tornade, inondation, contamination de l’eau, menace terroriste ou alerte AMBER. Ces messages étaient déjà diffusés à la radio et à la télévision depuis quelque temps.

Ces messages proviennent des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que des responsables de la gestion des urgences.