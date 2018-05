MONTRÉAL — Hydro-Québec a réalisé la meilleure performance de son histoire dans un contexte de températures normales au premier trimestre de 2018, rapportant un bénéfice net de 1,644 milliard $.

Il s’agit d’une hausse de 101 millions $ comparativement aux profits de 1,543 milliard $ enregistrés durant la même période de 2017.

Il s’agit seulement de la troisième fois que le bénéfice net dépasse la barre du 1,6 milliard $ pour les trois premiers mois de l’exercice, mais les deux autres années où ce cap avait été franchi, soit en 2014 et en 2015, le Québec avait connu des hivers exceptionnellement rigoureux.

Une part de l’augmentation est attribuable aux exportations nettes d’électricité d’Hydro-Québec Production, qui ont crû de 15 millions $ pour s’établir à 486 millions $, en raison notamment d’une hausse des prix du marché. La division a maintenu son volume d’exportation à un niveau élevé, soit à 9,8 TWh, légèrement en deçà du sommet historique de 10,1 TWh atteint à la même période l’an dernier.

Sur le marché du Québec, les approvisionnements en électricité fournis par Hydro-Québec Production à Hydro-Québec Distribution ont progressé de 52 millions $ par rapport à la période correspondante de 2017.

Cette augmentation est principalement attribuable à une demande plus forte que l’an dernier en période de pointe, les températures ayant été plus douces en 2017. En fait, les températures se sont maintenues près des normales durant les trois premiers mois de l’année, alors qu’elles étaient plus douces l’an dernier.