SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Il y aura de l’amour dans l’air la semaine prochaine lorsqu’un jeune homme du Michigan prendra l’avion pour rencontrer sa copine de Terre-Neuve après avoir lancé un appel sur Twitter pour obtenir un billet d’avion gratuit et reçu l’aide de plusieurs internautes, dont le couple de patineurs Tessa Virtue et Scott Moir.

C.J Poirier volera avec Air Canada lundi prochain pour aller voir Becca Warren, qui réside à Corner Brook.

La semaine dernière, M. Poirier avait demandé au transporteur combien de partages sur Twitter il devait obtenir pour recevoir un vol gratuit. Air Canada avait répondu qu’il lui faudrait 530 000 partages, ce qui correspond au nombre d’habitants de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le jeune homme n’ayant pas atteint son objectif mercredi, Air Canada lui a donné un coup de main en lui annonçant qu’il lui offrait tous les partages reçus depuis l’ouverture de son compte Twitter. Le transporteur a invité les autres utilisateurs du réseau social à faire de même.

Plusieurs internautes se sont manifestés, dont le couple chéri des derniers Olympiques d’hiver, Tessa Virtue et Scott Moir.

«Nous aimons les belles histoires d’amour», a déclaré Mme Virtue, en offrant au jeune amoureux les 9741 partages reçus le 19 février après avoir gagné la médaille d’or aux Jeux olympiques de PyeongChang.

«NOUS Y SOMMES ARRIVÉS», s’est réjoui le principal intéressé, vendredi.

Il a remercié tous ceux qui l’avaient aidé, dont Air Canada, mais il a demandé aux internautes de respecter sa vie privée pendant le voyage, ajoutant qu’il partagerait autant que possible des photos.

Tous les deux âgés de 19 ans, C.J Poirier et Becca Warren se sont rencontrés en ligne l’an dernier et ont récemment décidé de se voir en chair et en os, mais aucun d’entre eux n’avait les moyens d’acheter un billet d’avion.