QUÉBEC — La députée Manon Massé sera confirmée samedi comme éventuelle première ministre du Québec advenant la prise du pouvoir par Québec solidaire.

Réunis en conseil national à Québec, les militants solidaires devront entériner ce choix, mais il ne s’agit que d’une formalité.

Ce rassemblement des instances nationales de QS est le dernier avant les élections du 1er octobre prochain.

Les délégués seront appelés à compléter la préparation électorale, et à discuter des dossiers prioritaires pour Québec solidaire, dont la transition énergétique.

Même si elle est en réadaptation après un sévère accident de ski, Manon Massé se rendra au conseil samedi. La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques s’est fracturée un fémur, et malgré la gravité de cette blessure, elle espère retourner à l’Assemblée nationale avant la fin de la session.

En entrevue à La Presse canadienne, Mme Massé dit ne pas s’inquiéter des sondages qui ne donnent qu’entre 8 et 10 pour cent des intentions de vote des Québécois à Québec solidaire. Elle demeure convaincue que la force des idées de son parti et l’implication de plus en plus grande des jeunes au sein de QS vont faire mentir les enquêtes d’opinion.

Manon Massé admet toutefois qu’elle serait déçue si sa formation n’augmentait pas ses appuis aux prochaines élections.

A savoir si les départs des co-fondateurs de Québec solidaire, Françoise David et Amir Khadir, pourraient avoir un impact négatif sur le parti, Mme Massé souligne que ces deux «piliers» continueront d’appuyer et d’être impliqués dans la formation, même s’ils ne feront plus de la politique active.