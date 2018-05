Que nous réserve l’actualité cette semaine? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Trudeau à New York et à Boston

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau reçoit à New York un doctorat honorifique de NYU et livre le discours pour les finissants. Il prononcera aussi un discours devant l’Economic Club de New York.

À Boston, le premier ministre participera à la conférence Solve at MIT, un événement qui réunit plus de 300 dirigeants d’entreprises, de fondations, d’organismes sans but lucratif, du gouvernement, du milieu universitaire et des médias.

M. Trudeau est en voyage à New York et à Boston jusqu’à vendredi.

Forum de l’OCDE à Montréal

Montréal accueille un forum et une réunion ministérielle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) portant sur les politiques sociales. Lundi, élus et experts se partageront le terrain, avant une rencontre le lendemain de ministres d’un peu partout dans le monde.

En dépit du fait que le contexte s’y prêterait bien, le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, n’a pas l’intention de profiter de sa présence dans la métropole en début de semaine pour présenter la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. M. Duclos se contente donc de soutenir qu’elle sera rendue publique d’ici la fin de l’année.

En cour

L’enquête préliminaire au procès de l’auteur-compositeur Luck Mervil, relativement à des accusations d’agressions sexuelles, doit avoir lieu, lundi.

De nouvelles procédures se tiennent en Cour suprême dans le dossier de David Stephan et sa femme, Collet, déclarés coupables en 2016 de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l’existence de leur enfant, Ezekiel, qui est mort en 2012.

Denis Villeneuve, au sein du jury du Festival de Cannes

Le prestigieux Festival de Cannes se tient jusqu’à samedi, et les lauriers seront remis par un jury présidé par l’actrice Cate Blanchett, et dont fait partie le cinéaste québécois Denis Villeneuve.