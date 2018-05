OTTAWA — La ministre canadienne des Affaires étrangères s’est dite «très préoccupée» par l’escalade de violence à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, provoquée par l’inauguration de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem.

Une quarantaine de personnes ont été tuées depuis dimanche; il s’agit du bilan le plus sanglant depuis la guerre de 2014.

Sur son compte Twitter, la ministre Chrystia Freeland s’est dite attristée par les morts et les blessures subies lundi et dans les dernières semaines. Selon elle, il est «inexcusable» que des civils, des journalistes et des enfants aient été des victimes.

Elle a ajouté que «toutes les parties du conflit ont la responsabilité de protéger les civils».

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d’affaires étrangères, Hélène Laverdière, a de son côté écrit lundi sur Twitter que les violences devaient cesser et réclamé la tenue d’une enquête indépendante sur Gaza.

Elle a exhorté le gouvernement du Canada à enjoindre le gouvernement d’Israël «à respecter ses responsabilités en matière de droit international, de condamner les colonies illégales et enfin défendre les droits du peuple palestinien ainsi que ceux des Israéliens».

Les conservateurs n’avaient pas encore offert de réaction à la flambée de violence dans la bande de Gaza au moment de publier ces lignes, lundi en début d’après-midi.

Le premier ministre Justin Trudeau a été très clair sur le fait que son gouvernement n’avait aucune intention de déménager l’ambassade canadienne à Jérusalem.

Le chef conservateur Andrew Scheer, en revanche, emboîterait le pas aux États-Unis.

«Les conservateurs du Canada dirigés par Andrew Scheer reconnaîtront Jérusalem comme étant la capitale d’Israël quand nous formerons le gouvernement en 2019», a indiqué le parti sur son site web en février dernier.

Réunis en conseil général à Saint-Hyacinthe, ce week-end, les militants conservateurs du Québec ont entériné une résolution allant en ce sens. Le vote de samedi a cependant été serré — 56 pour cent à 44 pour cent.

La résolution stipule que le Parti conservateur du Canada «reconnaît la ville de Jérusalem comme étant sa capitale et soutient tous les efforts pour relocaliser l’ambassade canadienne de Tel-Aviv dès que possible».

L’inauguration de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem s’est faite en présence de Jared Kushner et d’Ivanka Trump, qui représentaient l’administration Trump. Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou était sur place.

Dans une vidéo qui a été projetée pendant la cérémonie, le président Donald Trump a soutenu qu’il demeurait «entièrement déterminé» à atteindre la paix au Moyen-Orient, même si le déménagement de l’ambassade a ulcéré les Palestiniens.

Son beau-fils Jared Kushner a vanté son courage et a soutenu que les instigateurs de la violence «font partie du problème et non de la solution».

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté en décembre dernier une résolution condamnant la décision américaine de transférer son ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem. La motion a été approuvée en dépit des propos menaçants de l’ambassadrice américaine Nikki Haley.

Le Canada s’était abstenu de voter sur cette résolution.

Le premier ministre Trudeau avait plus tard justifié cette abstention en soutenant qu’Ottawa «évite de prendre parti» dans cette utilisation «des votes aux Nations unies pour isoler ou condamner que ce soit Israël ou au sujet d’Israël».