MONTRÉAL — La présidente de Médecins sans frontières (MSF), Johanne Liu, estime que le Canada devra profiter de la prochaine réunion du G7, à La Malbaie, pour «se mouiller», donner le ton et aborder franchement la crise des quelque 60 millions de gens en déplacement forcé sur la planète.

Dans une rare sortie publique, la pédiatre urgentologue originaire de Québec est venue avertir un auditoire réuni par le Conseil des relations internationales de Montréal, lundi, que l’inaction n’est pas une option face à la crise des migrants.

Selon elle, continuer à «faire semblant» que le problème n’existe pas et de faire comme l’Union européenne, qui finance des pays comme la Libye et la Turquie pour bloquer les migrants, les empêcher de se rendre en Europe et les entasser dans des centres de détention aux conditions inhumaines, n’est rien de moins que de s’allier aux oppresseurs de ces victimes.

Les politiques européennes ont même mené MSF à refuser près d’une centaine de millions $ d’aide de l’Union européenne depuis deux ans pour protester contre cette politique qui, selon la docteure Liu, ne fait qu’aggraver la crise et empirer le sort des personnes qui fuient leurs pays.

Johanne Liu affirme que cette crise sera «une tache morale» sur la collectivité mondiale parce qu’il n’y a pas d’excuse puisque le monde entier est informé de ce qui se passe sur le terrain.

Elle-même affirme que ses visites dans les centres de détention de Libye vont la «hanter probablement encore longtemps», là où les gens sont entassés par centaines dans des espaces exigus, sans équipements sanitaires adéquats.

De même, elle se dit «foudroyée par la violence et l’irresponsabilité» de la coalition qui a bombardé et miné de grands espaces en Syrie pour en déloger l’État islamique sans ensuite aller sécuriser ces villes où se trouvent des pièges explosifs laissés par les djihadistes et des mines de la coalition elle-même.

Johanne Liu se dit consciente du fait que la question de l’accueil de réfugiés crée un clivage dans les sociétés occidentales, mais elle fait valoir que «60 millions de personnes ne vont pas s’évanouir dans la nature» et que «l’inaction tue».

Elle déplore qu’après une «ère de la raison humanitaire» au 20e siècle, le 21e siècle ait cédé le pas à une «ère de sécurité des frontières».

Il est donc essentiel, selon la docteure Liu, d’humaniser la crise, de faire comprendre à la société civile que les politiques restrictives face aux migrants créent «de la souffrance humaine à un niveau industriel».

«Quand on déshumanise (la crise)… On dit toujours que l’histoire d’une personne, c’est un drame; l’histoire de plusieurs personnes c’est une statistique», dit-elle.