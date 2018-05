OTTAWA — La Cour suprême du Canada entendra mardi l’appel de parents qui ont été condamnés pour avoir utilisé des remèdes maison au lieu d’aller chercher de l’assistance médicale pour leur fils, qui a succombé à une méningite bactérienne.

David Stephan et sa femme, Collet, ont été reconnus coupables en 2016 d’avoir manqué à combler les besoins vitaux de leur enfant, Ezekiel, qui est décédé en 2012 à l’âge de 19 mois.

Selon ce qui a été révélé lors de leur procès à Lethbridge, en Alberta, les parents avaient traité leur garçon avec de l’ail, de l’oignon et du raifort plutôt que de l’amener voir un médecin. Le couple a finalement signalé le 911, mais le bambin est décédé à l’hôpital.

La Cour d’appel de l’Alberta avait confirmé leur condamnation en novembre, mais puisque le jugement n’était pas unanime, le couple s’est vu automatiquement accorder le droit d’aller en Cour suprême.

David Stephan a été condamné à quatre mois de prison et sa femme a été assignée à résidence pendant trois mois — sauf pour aller à l’Église et à des rendez-vous médicaux.

La Couronne a l’intention d’aller en appel sur les peines, qu’elle juge trop clémentes.

La semaine dernière, David Stephan a écrit sur sa page Facebook que leur cause était importante pour défendre les droits parentaux.

«Notre audience en Cour suprême n’affectera pas seulement l’avenir de notre famille, mais l’avenir de tous les Canadiens, alors que cette affaire marquante et sans précédent est utilisée pour enlever des droits parentaux et des libertés en matière de santé au Canada», a-t-il soutenu.

«Nous prions pour que la Cour suprême du Canada invalide ce précédent nouvellement établi et qu’elle envoie notre dossier en procès pour que toute la vérité soit enfin dévoilée et que les vrais criminels impliqués dans notre dossier soient mis en lumière et rendent des comptes.»

Des témoins au procès ont raconté que le corps du jeune garçon était si rigide qu’il ne pouvait s’asseoir dans son siège de voiture. Il a dû s’étendre sur un matelas lorsque sa mère l’a conduit vers une clinique de naturopathie à Lethbridge, où elle a acheté un mélange d’échinacée.

Les parents n’ont jamais sollicité de l’aide médicale, jusqu’à ce qu’Ezekiel arrête de respirer. Il a été transporté à un hôpital de la région et est mort en chemin vers l’hôpital pour enfants de Calgary.

Les avocats du couple avaient toutefois plaidé devant la Cour d’appel que les jurés à leur procès avaient été noyés dans les preuves médicales, ce qui les aurait distraits de la vraie question, à savoir si David et Collet Stephan avaient agi différemment que tout autre parent raisonnable.