MONTRÉAL — Pour la Coalition avenir Québec, l’immigration est «un problème à régler» plutôt qu’une «occasion extraordinaire pour le Québec», estime le premier ministre Philippe Couillard.

Le premier ministre et chef libéral a rencontré la presse, mardi à Montréal, pour officialiser la nomination de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer à titre de président de campagne pour la prochaine élection. À cette occasion, il s’en est une fois de plus pris aux positions de la CAQ en matière d’immigration.

La CAQ propose d’abaisser le niveau d’immigration de 50 000 à 40 000 personnes par année et de veiller à une meilleure intégration des immigrants, tant au plan de l’emploi que de la francisation. La CAQ veut également soumettre les nouveaux arrivants à un «test des valeurs» et à des cours de francisation qu’ils devraient réussir.

«C’est un autre exemple de proposition de la CAQ et de monsieur Legault qui est brouillonne, disons-le, et inapplicable à plusieurs égards. Et ce qui sous-tend ce discours-là, c’est le fait que l’immigrant est un problème; c’est un problème à régler, alors que c’est une occasion extraordinaire pour le Québec», a commenté M. Couillard.

À ses côtés, M. Taillefer a souligné que le Québec avait historiquement été «nourri» par l’immigration. Il y voit là «une force inouïe».

Lisée

À Québec, le chef péquiste Jean-François Lisée a repris une partie des propos de M. Couillard, trouvant lui aussi inapplicable la politique caquiste. La CAQ s’affaire à «proposer des affaires qui ne se peuvent pas», a conclu M. Lisée.

Qu’adviendra-t-il au bout de trois ou quatre années, si le candidat à l’immigration échoue son test? a demandé M. Lisée à voix haute. La CAQ va attendre que le gouvernement fédéral expulse le candidat, mais le fédéral ne le fera pas, donc le candidat restera au pays quoi qu’il advienne, a conclu M. Lisée.

Le PQ préfère privilégier la connaissance du français du candidat avant son arrivée au Canada, afin de faciliter son intégration.