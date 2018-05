QUÉBEC — Le ministère de la Santé doit prendre des mesures pour réduire les délais d’attente pour l’inscription auprès d’un médecin de famille, notamment en revoyant la priorisation des personnes enregistrées au Guichet d’accès.

Dans un rapport publié mardi, le Protecteur du citoyen note que le formulaire utilisé pour s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) n’est pas suffisamment détaillé. Il ne comporte aucune question sur la médication, l’utilisation de services spécialisés ou le suivi de maladies chroniques, certains diagnostics n’y sont pas mentionnés et il est impossible d’y ajouter de l’information.

La protectrice du citoyen Marie Rinfret juge par conséquent que les personnes qui s’y enregistrent ne sont pas toujours priorisées comme elles le devraient.

Le rapport souligne par ailleurs que certaines personnes peuvent attendre plusieurs mois avant d’obtenir un rendez-vous avec le médecin qui leur est assigné, et que dans l’intervalle, elles ne sont plus disponibles pour être attribuées à un autre médecin qui pourrait être susceptible de procéder plus rapidement à leur prise en charge.

L’enquête du Protecteur du citoyen permet également de constater que le partage géographique entre les territoires pour l’attribution d’un médecin de famille «n’est pas optimal». Ainsi, si la région de Chaudière-Appalaches rapporte un taux d’inscription au GAMF de 91,3%, celui du Nord-de-l’île-de-Montréal n’est que de 63,5%. Le Protecteur du citoyen souligne que «la région de Montréal serait la plus problématique».

L’objectif du ministère de la Santé était de 85% au 31 décembre 2017, mais n’a pas été atteint. À cette date, le taux d’inscription moyen pour l’ensemble des régions était de 78,3%.

À la lumière de son enquête, le Protecteur du citoyen a formulé des recommandations au ministère, notamment: