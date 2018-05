Il pourrait bientôt devenir plus simple pour les parents de déposer une plainte au Protecteur de l’élève.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a présenté mercredi un projet de loi pour accroître les pouvoirs et l’indépendance du protecteur.

Les délais de traitement des plaintes seraient moins longs et les étapes à suivre pour les parents, moins nombreuses, a-t-il indiqué.

Le ministre Proulx espère faire adopter le projet de loi d’ici la fin de la session parlementaire, le 15 juin.

Actuellement, il existe un Protecteur de l’élève dans chaque commission scolaire, mais peu de parents le savent.

Ceux qui font appel à lui attendent actuellement de 45 à 70 jours pour que leur plainte soit traitée, a affirmé le ministre Proulx en conférence de presse.

Bon an, mal an, la plupart des plaintes concernent l’accès aux services éducatifs et l’intimidation à l’école.