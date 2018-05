TORONTO — Doug Ford a dû accepter jeudi la démission d’un candidat progressiste-conservateur après avoir appris qu’il était soupçonné d’avoir volé les renseignements personnels de 60 000 consommateurs.

Simmer Sandhu, qui était candidat du parti dans Brampton-East, a remis sa démission mercredi soir, invoquant des allégations anonymes concernant sa vie professionnelle et sa campagne à l’investiture. M. Sandhu rejette les allégations et promet de se défendre vigoureusement.

L’entreprise qui exploite l’autoroute à péage 407 Express a révélé que les renseignements personnels d’environ 60 000 clients avaient été volés de ses bureaux «au cours des 12 derniers mois». Après ce «vol à l’interne», la compagnie a prévenu la police, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada et la ministre des Transports de l’Ontario.

Lorsqu’on a demandé à M. Ford si des candidats conservateurs avaient pu utiliser ces renseignements personnels pour s’assurer d’une victoire lors d’assemblées d’investiture, le chef a simplement indiqué qu’il n’avait appris la chose que mercredi et qu’il acceptait la démission de M. Sandhu.

De leur côté, les chefs néo-démocrate et libérale ont rappelé jeudi des promesses ou des initiatives concernant le transport collectif. La veille, Doug Ford avait promis d’aider plutôt les automobilistes en réduisant le prix de l’essence de 10 cents le litre, notamment en faisant sortir l’Ontario de la «bourse du carbone». M. Ford est toutefois demeuré vague sur la façon dont il gérera ce manque à gagner de plus de 3 milliards $ en recettes fiscales.

De passage à Ottawa jeudi, la chef libérale Kathleen Wynne a mis en doute la capacité réelle d’un gouvernement à réduire le prix de l’essence, qui fluctue énormément selon les lois du marché mondial.

Par ailleurs, les municipalités reçoivent de cette taxe provinciale sur l’essence deux cents le litre, pour des dépenses dédiées exclusivement au transport collectif. Le gouvernement libéral a annoncé l’an dernier que cette redevance serait haussée à 2,5 cents le litre en 2019, et atteindrait 4,0 cents d’ici 2021 — des augmentations que les conservateurs veulent honorer.

La chef du Nouveau Parti démocratique, Andrea Horwath, a promis quant à elle que son gouvernement financerait la moitié des coûts d’exploitation des transports publics municipaux. Elle a fait cette annonce devant une station du métro de Toronto, qui bénéficierait largement de ce financement provincial. Mme Horwath a aussi promis une nouvelle ligne au centre-ville de Toronto pour désengorger le réseau.

Et la chef néo-démocrate a, elle aussi, dénoncé les promesses floues du chef progressiste-conservateur. «J’ai bien hâte de voir M. Ford présenter un plan concret parce que jusqu’ici, on n’a rien vu, et les gens méritent mieux que ça», a-t-elle soutenu.

M. Ford n’a pas encore dévoilé le cadre financier détaillé de ses engagements électoraux.