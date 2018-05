MONTRÉAL — Des coups de feu ont été entendus jeudi soir dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, à la suite d’un «conflit» entre un petit groupe d’individus, a indiqué le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

L’échange de tirs s’est produit vers 19h en face d’un immeuble d’habitation à loyer modique situé sur la rue Émile-Yelle, à proximité de l’avenue André-Grasset.

Les policiers indiquent qu’aucun blessé et aucun suspect ne se trouvait sur les lieux à leur arrivée. Aucune trace de sang n’était apparente.

Le SPVM a établi un périmètre de sécurité.

Un maître-chien a été mis à contribution pour mener des recherches.

Des impacts de balles ont été localisés sur un immeuble avoisinant.

Des techniciens en identité judiciaire ont été appelés sur les lieux pour effectuer des prélèvements.

«Pour l’instant, on n’a pas d’éléments qui nous portent à croire qu’il y aurait des victimes, a indiqué la porte-parole du SPVM, Véronique Dubuc. C’est pour cela que l’on fait des recherches avec le maître-chien.»

En milieu de soirée, les policiers ne détenaient pas non plus d’indices sur les causes de l’altercation.