TROIS-RIVIÈRES, Qc — Exaspérés par la hausse des coûts d’assurance annoncée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour 2019-2021, des centaines de motocyclistes tiennent un grand rassemblement dimanche après-midi à Trois-Rivières.

Il se déroulera dans le cadre de la 22e édition de la Journée des droits et libertés des motocyclistes québécois, mieux connue sous le nom de la Journée du loup.

Le président du Comité d’action politique motocycliste, Jeannot Lefebvre, explique que les contributions d’assurance annuelles augmenteront de 95 $ pour la plupart des motocyclistes, pour passer à 600 $. Pour ce qui est de la moto sportive, la hausse sera de 325 $, pour atteindre 1500 $ par année.

Cette augmentation serait imputable au bilan des accidents de motos qui s’est détérioré récemment. Il y en aurait eus plus de 2000 en 2016.

Les motocyclistes se disent déterminés à faire respecter leurs droits et libertés face au gouvernement et à ses mandataires. Il y a quelques années, pour contester des augmentations importantes des coûts d’assurance, ils avaient lancé l’opération Escargot. Ainsi, des dizaines de motocyclistes se rassemblaient et perturbaient la circulation sur de grands axes routiers, en roulant au ralenti.