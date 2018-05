MONTRÉAL — Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

VIEILLISSEMENT

L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement publiera mardi son premier rapport détaillé sur la santé et le vieillissement au Canada.

NOUVELLE CHAÎNE

CNV TV, une nouvelle chaîne culturelle francophone, sera lancée mardi.

DEVANT LES TRIBUNAUX

La conférence préparatoire pour le deuxième procès d’Adèle Sorella aura lieu au palais de justice de Laval mardi. La Lavalloise avait été reconnue coupable du meurtre prémédité de ses deux filles lors d’un premier procès en 2013.

Le chanteur et animateur Luck Mervil, qui a plaidé coupable à une accusation d’exploitation sexuelle d’une adolescente de 17 ans, recevra sa peine mercredi au palais de justice de Montréal.

C2 MONTRÉAL

À l’occasion de sa septième édition qui s’amorcera mercredi, le forum sur l’intelligence artificielle C2 Montréal accueillera plusieurs conférenciers, dont la lanceuse d’alerte et militante pour les droits des LGBTQ Chelsea Manning, le chanteur et animateur Snoop Dogg et la gouverneure générale Julie Payette.

FÊTE NATIONALE

La programmation et le porte-parole de la 184e Fête nationale du Québec seront annoncés jeudi.

CAQ

Le congrès national de la Coalition avenir Québec (CAQ) se déroulera samedi et dimanche à Lévis.