EDMONTON — La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, ne sera pas présente à la rencontre des premiers ministres de l’Ouest, cette semaine.

Mme Notley et son homologue de la Colombie-Britannique, John Horgan, devaient tous les deux participer à la conférence qui se tiendra, mercredi, à Yellowknife.

Les deux provinces sont à couteaux tirés depuis de nombreuses semaines concernant le projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain.

Une porte-parole du bureau de la première ministre Notley a déclaré, lundi, que la politicienne restera en Alberta afin de conclure un accord qui assurera la construction de l’oléoduc.

L’entreprise Kinder Morgan, qui est responsable du projet, a cessé toutes ses dépenses non essentielles jusqu’à ce qu’elle reçoive la garantie qu’elle peut entreprendre les travaux sans délai. La compagnie a donné aux gouvernements jusqu’au 31 mai pour lui fournir ces garanties.

Rachel Notley a déclaré sur Twitter que «à 10 jours de cette date limite de Kinder Morgan», sa seule priorité est de s’assurer que l’oléoduc sera construit.

La vice-première ministre albertaine, Sarah Hoffman, participera à la rencontre au nom de Mme Notley.

John Horgan a pour sa part dit, la semaine dernière, que sa province et celle de l’Alberta sont en désaccord en ce qui concerne l’oléoduc, mais que Mme Notley et lui-même s’entendent sur un bon nombre d’autres questions, et qu’ils sont amis depuis 20 ans.