MONTRÉAL — Un gouvernement péquiste se donnerait comme objectif dans un premier mandat d’attirer un immigrant sur quatre en région, a confirmé mardi matin, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

Flanqué de Catherine Fournier, porte-parole en matière d’immigration et de diversité, et Sylvain Gaudreault, porte-parole en matière de développement des régions et de décentralisation, M. Lisée a présenté les propositions du PQ en matière d’immigration.

S’il forme la majorité aux élections du 1er octobre, le Parti québécois entend inverser la tendance actuelle qui veut que 90 pour cent des néo-Québécois s’installent dans la région métropolitaine.

«Un gouvernement du Parti Québécois élargirait considérablement cet écart, donnant deux fois plus de points aux candidats s’engageant à s’établir en région qu’à ceux voulant s’établir dans la métropole», peut-on lire dans le document «Immigration, les propositions du Parti Québécois pour passer vraiment de l’échec au succès».

La Presse canadienne révélait lundi qu’un éventuel gouvernement Lisée accorderait ainsi davantage de points dans la grille de sélection des travailleurs qualifiés à une offre d’emploi validée en région, pour les inciter à faire ce choix.

Objectif: que 25 pour cent des nouveaux arrivants s’installent ainsi en région à terme, au bout de quatre ans de mandat.

Dans la grille actuelle, 8 points sont accordés à un candidat à l’immigration économique qui a une offre validée à Montréal et 10 quand l’offre est en région, sur un total de 99 points quand il immigre seul.

Le PQ ferait passer le «boni région» de la grille de sélection de 10 à 16 points, soit le double de celui de Montréal, pour que le candidat voie bien la différence et que cela l’incite à faire une demande en région, a expliqué Mme Fournier.

En outre, le Parti québécois effectuerait une autre modification dans la grille de sélection: même si le candidat n’a pas l’offre d’emploi préalable en région, il pourrait aussi obtenir des points supplémentaires s’il manifeste son intention de s’installer en région.

Le nombre de points qui serait attribué dans ce cas n’est pas encore déterminé, mais il le sera ultérieurement.