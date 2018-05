OTTAWA — Le président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, a imploré mardi les élus d’un comité parlementaire d’inclure dans le projet de loi sur le contrôle des armes des dispositions afin de bannir les armes d’assaut.

Devant les députés du comité permanent de la sécurité publique et nationale, il a plaidé que le bilan de la fusillade à la mosquée de Québec, qui a fait six morts en janvier 2017, aurait pu être beaucoup plus lourd si l’arme du tireur ne s’était pas enrayée.

Il a exhorté les élus à amender le projet de loi C-71 afin d’éviter que d’autres tragédies du genre ne surviennent. Selon lui, le type d’arme que possédait le tireur ne devrait tout simplement pas circuler au Canada.

À ses côtés, Heidi Rathjen, coordonnatrice du groupe PolySeSouvient, qui milite en faveur d’un meilleur contrôle des armes à feu, a aussi réclamé une prohibition des armes d’assaut.

Elle a soutenu que le projet de loi libéral respectait «à peine» les promesses contenues dans la plateforme électorale libérale, mais qu’il ne s’agissait pas selon elle d’un cadre assez robuste.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a réitéré mardi matin qu’il était ouvert aux suggestions des différents groupes qui interviendront au cours de l’étude du projet de loi libéral.

Le projet de loi C-71 sur le contrôle des armes à feu ne contient pas de mesure visant à prohiber les armes d’assaut au pays.

Il prévoit que le dernier mot en matière de classification des armes à feu revienne à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et non plus aux politiciens comme la législation le prévoyait sous le précédent gouvernement conservateur.