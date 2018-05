OTTAWA — Les dirigeants du G7 ont annoncé mercredi qu’ils rejettent «d’une seule voix le processus électoral qui a mené à l’élection présidentielle du 20 mai 2018 au Venezuela».

Dans un communiqué conjoint, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne expliquent que «les normes internationales reconnues n’ont pas été respectées et les garanties fondamentales nécessaires au déroulement d’un processus inclusif, juste et démocratique n’ont pas été assurées».

Ils estiment donc que «cette élection et son résultat manquent (…) de légitimité et de crédibilité» et qu’ils ne «ne représentent pas la volonté démocratique des citoyens vénézuéliens».

Les membres du G7 rappellent que «la population du Venezuela continue de faire l’objet de violations des droits de la personne et de souffrir de graves privations» au moment où «le régime de Nicolas Maduro resserre son contrôle autoritaire».

Le G7 appelle «le régime Maduro à rétablir la démocratie constitutionnelle au Venezuela, à assurer la tenue d’élections libres et justes qui reflètent réellement la volonté démocratique de la population, à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, à rétablir l’autorité de l’Assemblée nationale et à permettre un accès complet, sécuritaire et sans entrave aux travailleurs humanitaires».

Le G7 se dit prêt à «encourager une solution pacifique, négociée et démocratique face à la crise au Venezuela ainsi qu’à soutenir la population vénézuélienne grâce à l’aide humanitaire».

Nicolas Maduro a officiellement obtenu environ 70 pour cent des voix lors du scrutin de dimanche, battant son plus proche rival par 40 points de pourcentage.