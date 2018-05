MONTRÉAL — Le premier ministre Philippe Couillard dit croire la ministre Dominique Anglade, qui a nié qu’elle s’active déjà dans l’espoir de lui succéder, mais affirme du même souffle qu’il ne verrait pas cette attitude comme un manque de loyauté à son endroit.

C’est le chroniqueur politique au 98,5 Bernard Drainville qui, vendredi matin, a affirmé que Mme Anglade s’activait déjà dans les rangs libéraux dans l’espoir de succéder au premier ministre Couillard, allant même jusqu’à promettre des sièges de ministres à des députés.

Sur Twitter, Mme Anglade a catégoriquement nié le tout, affirmant que «les propos tenus ce matin étaient faux» et qu’elle serait prête à en discuter avec l’animateur et chroniqueur radio et télé.

Interrogé à ce sujet à Montréal, alors qu’il prononçait une allocution devant le Conseil patronal de l’environnement du Québec, le premier ministre Couillard a affirmé n’y voyait aucun manque de loyauté de la part de Mme Anglade. Il y voit même une preuve du fait qu’il a été capable de s’entourer de personnalités fortes.