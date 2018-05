OTTAWA — Les leaders des partis politiques fédéraux se sont échangé quelques pointes, mais ont aussi ri de soi-même au souper annuel de la Tribune de la presse à Ottawa, samedi soir.

Le voyage du premier ministre Justin Trudeau en Inde, plus tôt cette année, a fait l’objet de plusieurs plaisanteries pour ses tenues vestimentaires traditionnelles. M. Trudeau, lui-même, est revenu sur le sujet en présentant quelques images et en lançant à la blague qu’il ne souhaitait plus jamais voyager.

Le chef du NPD Jagmeet Singh lui a aussi donné les instructions sur comment danser correctement le bhangra, une danse indienne, après quelques pas de danse du premier ministre Trudeau, captés sur vidéo, lors de sa mission.

Quant au chef conservateur Andrew Scheer, il est arrivé sur scène avec un carton de lait sur lequel il y avait la photo du chef néo-démocrate et la mention disparu, «missing» en anglais. Il faisait ainsi référence aux critiques dont a essuyé Jagmeet Singh pour ne pas avoir passé assez de temps à Ottawa.

D’autres plaisanteries visaient autant M. Scheer que M. Singh pour être moins connus du public.

Enfin, le premier ministre Trudeau a terminé son discours sur une note plus sérieuse en remerciant les journalistes pour leur travail. Le chef libéral a souligné l’importance d’une presse indépendante qui exige des gouvernements qu’ils rendent des comptes.