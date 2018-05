MONTRÉAL — C’est le coup d’envoi dimanche du Festival Go vélo Montréal.

Le Défi métropolitain, qui se déroule dimanche, est le premier de plusieurs activités qui se succéderont toute la semaine jusqu’à la tenue du Tour de l’Ile dimanche prochain.

Le Défi métropolitain est un événement non chronométré où chaque cycliste roule la distance de son choix, entre 50, 75, 100, 125 ou 150 km. Cette année, il visite l’extrémité sud-ouest de la région métropolitaine, bordée par l’Ontario, la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. En partance de Vaudreuil-Dorion, le parcours se fera en bonne partie en bordure de l’eau, via Pointe-des-Cascades, Les Cèdres et Coteau-du-Lac.

Le populaire Tour la Nuit aura lieu vendredi.

Le jeune auteur-compositeur et interprète Émile Bilodeau a accepté d’être le porte-parole du Festival cette année. Accompagné de ses musiciens, il donnera d’ailleurs le départ du Tour de l’Île «en chansons» le 3 juin, en offrant un spectacle d’une heure devant les quelque 25 mille cyclistes participants.

En entrevue à La Presse canadienne, Émile admet qu’il est déjà «sur l’adrénaline» et qu’il a hâte non seulement de donner son spectacle mais aussi «d’enfourcher» son vélo par la suite.

Fier d’avoir été choisi comme porte-parole, il souligne avoir toujours été un amateur de sport. Il adore le vélo, «la meilleure façon de circuler en ville», alors que le trafic automobile est souvent au ralenti.

Émile Bilodeau souhaite que son implication dans le Festival go vélo incitera plusieurs autres jeunes et «moins jeunes» à entreprendre un «trip» de vélo. «Rien de mieux pour se mettre en forme», conclut le jeune chanteur.