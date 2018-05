MONTRÉAL — La 12e édition de la Marche pour l’Alzheimer se tient dimanche dans 31 villes du Québec.

L’événement recueille des fonds pour financer les programmes et services offerts à travers les 20 Sociétés Alzheimer du Québec et soutenir les personnes atteintes de la maladie, leur famille et leurs proches aidants.

L’objectif est d’amasser 1,2 million de dollars.

L’astronaute canadien Steve MacLean a été choisi comme ambassadeur par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

M. MacLean a accompagné, avec sa famille, une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, soit sa belle-mère. Sa conjointe est devenue proche aidante, mais M. MacLean souligne que toute la famille s’est impliquée.

Plus de 140 000 Québécois sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neurodégénérative. A chaque heure, 9 personnes reçoivent un diagnostic de la maladie, à travers le Canada.