DRUMMONDVILLE, Qc — Des ossements possiblement humains ont été découverts dimanche soir sur les berges de la rivière Saint-François, à Drummondville.

La Sûreté du Québec (SQ) signale que les ossements ont été localisés par un pêcheur près du Parc Woodyatt en aval du Barrage de Drummondville.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête en déléguant sur place des techniciens en scènes de crime et il est possible que des plongeurs se joignent à eux plus tard.

Les ossements ont été envoyés au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, à Montréal, où ils seront analysés.

La SQ reprendra l’analyse de dossiers de personnes disparues afin de vérifier si des liens pourraient être établis avec la découverte des ossements.