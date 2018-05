OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, se rendra à Washington pour une visite de deux jours à compter de mardi, alors que les pourparlers sur un nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) sont plongés dans l’incertitude.

Mme Freeland s’est rendue dans la capitale américaine à plusieurs reprises ces dernières semaines, participant aux négociations de haut niveau de l’ALÉNA avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le ministre mexicain de l’Économie, Ildefonso Guajardo.

On ne sait pas pour l’instant si le but principal de la visite de Mme Freeland est de poursuivre ces pourparlers. Le premier ministre Justin Trudeau a discuté au téléphone, ces derniers jours, avec le président américain Donald Trump et le président mexicain Enrique Peña Nieto, même si l’espoir de conclure un accord s’atténue.

Le temps presse: la dernière exemption du Canada pour les tarifs américains potentiellement prohibitifs sur les importations d’acier et d’aluminium expire le 1er juin et certains observateurs craignent qu’elle ne soit pas renouvelée sans la conclusion d’un nouvel ALÉNA.

Les trois pays ont travaillé sans relâche dans l’espoir d’obtenir un accord à temps pour que le Congrès américain actuel puisse voter sur une nouvelle version de l’ALÉNA et que le dossier soit réglé avant la tenue des élections générales au Mexique le 1er juillet.