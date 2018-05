Les négociations se poursuivaient toujours, mardi après-midi, entre le Canadien Pacifique et deux de ses syndicats représentant 3360 employés qui doivent amorcer une grève générale illimitée à compter de 22h.

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada représente 3000 chefs de train et mécaniciens partout au pays et le conseil de réseau no.11 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité représente 360 agents d’entretien de la signalisation, qui s’occupent notamment des passages à niveau.

Les deux syndicats ont transmis leur préavis de grève, le week-end dernier, pour mardi soir 22h. Les négociations ont repris entre les parties depuis que le rejet de l’offre patronale a été annoncé, vendredi dernier. Des médiateurs fédéraux nommés par la ministre du Travail, Patricia Hajdu, facilitent les discussions entre les parties.

La Fraternité internationale des ouvriers en électricité a négocié jusqu’à 3h dans la nuit de lundi à mardi et devait reprendre les négociations sur l’heure du midi ou en début d’après-midi avec le Canadien Pacifique. Des progrès ont même été marqués, a confié en entrevue Luc Couture, représentant international du syndicat. «Ça a avancé.»

Du côté du syndicat des Teamsters, les négociations avaient encore cours mardi matin et devaient se poursuivre. C’est le «statu quo pour l’instant», a fait savoir Christopher Monette, directeur des affaires publiques pour Teamsters Canada.

Les deux représentants ont affirmé que leur syndicat respectif demeurerait à la table de négociation même si la grève était effectivement déclenchée à 22h.

S’il y avait débrayage, les trains de passagers ne seraient pas affectés, ni à Montréal, ni à Vancouver, ni à Toronto. Les syndiqués des Teamsters qui travaillent à bord des trains sont en fait employés par Bombardier Transport et ne seraient donc pas en grève. Et le Canadien Pacifique a déjà indiqué aux agences de transport concernées que des cadres assureraient l’entretien de la signalisation aux passages à niveau — une tâche effectuée par la Fraternité des ouvriers en électricité.

Les principaux points en litige sont le fardeau de tâches, qui cause des problèmes de santé et de sécurité, selon le syndicat des Teamsters, de même que le climat de travail et les salaires. Pas moins de 8000 griefs ont été déposés par le seul syndicat des Teamsters, qui a pourtant 3000 membres.