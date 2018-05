OTTAWA — Il serait irréalisable d’appliquer l’Entente sur les tiers pays sûrs à l’ensemble de la frontière canado-américaine comme le suggèrent les conservateurs, selon le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

Celui-ci témoignait mardi en comité parlementaire en compagnie du ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen sur la question des demandeurs d’asile.

La frontière terrestre, longue d’environ 9 000 km, compte 120 points d’entrées officiels. M. Goodale a indiqué qu’il faudrait mettre un agent de services frontaliers à tous les «100 pieds» pour faire de l’ensemble de cette frontière un point d’entrée officiel. Cette mesure serait difficile à appliquer, requerrait une plus grande collaboration des Américains et détournerait les arrivées dans des endroits plus reculés, a-t-il ajouté.

Les échanges ont mené à quelques prises de bec entre des députés conservateurs, néo-démocrates et les deux ministres qui évitaient parfois de répondre aux questions.

Les conservateurs demandent au gouvernement de retourner les demandeurs d’asile aux États-Unis en appliquant l’Entente sur les tiers pays sûrs à l’ensemble de la frontière canado-américaine.

En vertu de cette entente, la plupart des personnes arrivant au Canada dans les aéroports et les postes frontaliers sont repoussées. Elles doivent plutôt faire leur demande de statut de réfugié aux États-Unis, le premier pays où elles ont mis le pied. C’est ce qui inciterait certains migrants à traverser de façon irrégulière au chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD), Québec debout et le Bloc québécois sont tous en désaccord avec la solution des conservateurs. Il faudrait plutôt suspendre l’entente, selon eux, pour inciter les migrants à utiliser les voies officielles.