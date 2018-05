MONTRÉAL — Un homme qui est atteint de la maladie d’Alzheimer, selon ses proches, est porté disparu depuis mardi après-midi dans l’est de Montréal et la police lance un appel à la population pour qu’il soit retrouvé.

Michel Des Serres, qui est âgé de 62 ans, a été vu pour la dernière fois vers 15h00 à son domicile situé dans l’arrondissement Rosemont/La Petite-Patrie. Le communiqué du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) précise que M. Des Serres est incapable de s’orienter.

Il aurait l’habitude de fréquenter le secteur du parc Maisonneuve et du Jardin botanique de Montréal.

Michel Des Serres, qui a la peau blanche et s’exprime en français, est un homme corpulent, mesurant 1m77 et pesant environ 118 kg. Il a les yeux bruns et les cheveux gris.

Au moment de sa disparition, il portait, semble-t-il, un pantalon de style jeans, un chandail noir à manches courtes et une casquette.