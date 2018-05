WASHINGTON — Justin Trudeau a indiqué mercredi qu’il avait fait pression auprès du vice-président américain, cette semaine, pour que Washington prolonge l’exemption accordée jusqu’à vendredi aux importations canadiennes d’aluminium et d’acier.

Le premier ministre a affirmé que le gouvernement canadien faisait pression sur plusieurs fronts économiques, notamment sur la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Invoquant une disposition de «sécurité nationale» dans le droit commercial américain, le président Donald Trump menace à nouveau d’imposer des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium du Canada, du Mexique et d’autres pays, lorsque l’exemption expirera vendredi.

À la suite de sa conversation téléphonique avec le vice-président américain, M. Trudeau a estimé mercredi que Mike Pence «semblait comprendre très clairement que les questions de sécurité nationale ne s’appliquaient pas vraiment quand on parle d’acier ou d’aluminium du Canada».

«Nous sommes préoccupés par le fait que, évidemment, s’il y a des tarifs qui sont imposés sur l’acier et sur l’aluminium, on va avoir, oui, de la difficulté pour les travailleurs et pour les compagnies ici au Canada», a rappelé M. Trudeau mercredi matin à l’entrée du caucus libéral, à Ottawa. «Mais ça va aussi faire mal à des consommateurs, à des travailleurs et à des industries aux États-Unis, puis je pense que c’est une mauvaise chose.»

Ces pressions viennent s’ajouter aux efforts intenses déployés par le Canada, les États-Unis et le Mexique afin de renouveler l’ALÉNA à temps pour que le Congrès américain, dans sa composition actuelle, ratifie un nouvel accord avant les élections de mi-mandat de novembre, mais aussi avant le scrutin au Mexique le 1er juillet, qui pourrait être décisif.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a soulevé ces questions liées à l’acier, à l’aluminium et à l’ALÉNA lors de sa rencontre, mardi à Washington, avec Robert Lighthizer, le représentant américain au Commerce.

«Le Canada considère qu’il est franchement absurde que nous soyons, d’une quelconque façon, considérés comme « une menace à la sécurité nationale » des États-Unis», a-t-elle déclaré à propos de l’article 232 de la loi américaine sur l’expansion commerciale.

Mme Freeland a quitté Washington les mains vides, mercredi matin, alors que M. Lighthizer et le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, se rendaient à Paris pour discuter des tarifs avec leurs homologues européens, qui sont aussi très nerveux.

Au sujet de l’ALÉNA, Mme Freeland a déclaré que les efforts se poursuivaient et que le gouvernement canadien demeurait optimiste quant à la possibilité d’un accord «gagnant pour les trois pays».