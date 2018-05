OTTAWA — Les conservateurs fédéraux estiment que si le gouvernement Trudeau est prêt à investir des milliards de dollars pour sauver l’oléoduc Trans Mountain vers la côte ouest, il devrait pouvoir aussi fournir le même effort pour relancer l’oléoduc Énergie Est jusqu’au Nouveau-Brunswick.

Les partis d’opposition aux Communes ont accentué leurs attaques, mercredi, contre la décision du gouvernement Trudeau d’acheter les actifs de Trans Mountain, pour 4,5 milliards $, afin d’assurer son expansion. Cet accroissement permettrait de tripler la capacité de l’oléoduc qui achemine déjà du pétrole d’Edmonton jusqu’au terminal maritime de Burnaby, en banlieue de Vancouver.

Les conservateurs ont tenté, mercredi, de voir jusqu’où le gouvernement serait prêt à aller pour d’autres oléoducs, alors que le Nouveau Parti démocratique affirmait que les libéraux ont complètement tourné le dos à leurs principes en matière environnementale.

La députée conservatrice Lisa Raitt a affirmé que les libéraux semblaient tenir pour acquis les 32 sièges qu’ils ont remportés au Canada atlantique lors des dernières élections — un balayage complet. Le gouvernement libéral, a-t-elle soutenu, est prêt à appuyer Trans Mountain mais n’a pas offert le même sauvetage au prolongement de l’oléoduc Énergie Est jusqu’au port de Saint-Jean, lorsque le promoteur TransCanada a jeté l’éponge en octobre dernier.

Lors de la période de questions aux Communes, mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié de «vieille nouvelle» le projet Énergie Est. Il a plaidé que les conservateurs sont simplement gênés que de nouveaux oléoducs n’aient pas été construits pendant qu’ils étaient au pouvoir.

De son côté, le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a dit comprendre parfaitement la frustration de ceux qui prévoient manifester contre l’oléoduc Trans Mountain. Condamnant toute violence, M. Singh ne donnera par ailleurs aucune directive à ses députés, ni à qui que ce soit, sur les limites que devraient s’imposer les manifestants qui veulent défendre leurs principes.

M. Singh a rappelé qu’il existe une longue tradition de désobéissance civile non violente au Canada, et qu’il ne condamnera pas les personnes qui manifestent pour exprimer leur frustration et leur colère.

Le député néo-démocrate montréalais Alexandre Boulerice a par ailleurs été ramené à l’ordre par le président de la Chambre, mercredi, pour avoir qualifié la décision du gouvernement de «décision de sans-dessein».