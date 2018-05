OTTAWA — Le plan de triage des demandeurs d’asile promis par le gouvernement fédéral est retardé par l’élection provinciale en Ontario, a reconnu le ministre Marc Garneau mercredi.

Celui-ci a tenu un point de presse en soirée, entouré du ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, et de son homologue québécois, David Heurtel, pour faire le point sur la crise des demandeurs d’asile. M. Garneau préside le groupe de travail intergouvernemental sur la migration irrégulière qui venait de tenir sa dixième rencontre.

Sans vouloir donner une date butoir, il a indiqué que les fonctionnaires du ministère de l’Immigration de l’Ontario travaillent à l’élaboration de ce plan de triage «avec beaucoup de diligence» et que ce plan serait mis en place le plus rapidement possible. Il a toutefois ajouté que les détails finaux seraient connus après l’élection ontarienne qui aura lieu le 7 juin.

Le plan de triage vise à permettre aux demandeurs d’asile qui arrivent au Québec d’aller s’installer dans une autre province s’ils le souhaitent. La majorité des gens arrivés au cours des derniers mois expriment le souhait de se rendre en Ontario, selon le ministre Heurtel.

Le ministre Hussen a quant à lui noté une diminution du nombre de demandeurs d’asile qui traversent la frontière de façon irrégulière chaque jour. Ce nombre est passé de 80 en avril à 51 en mai, un signe selon lui que l’approche du gouvernement fédéral fonctionne.