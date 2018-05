OTTAWA — Le gouvernement du Québec craint que le projet de loi sur la décriminalisation des grossesses payées déposé plus tôt cette semaine à Ottawa mène à une marchandisation du corps des femmes.

Dans une déclaration écrite fournie par son bureau, la ministre québécoise de la Justice, Stéphanie Vallée, a manifesté son inquiétude face à la mesure législative du député Anthony Housefather.

La ministre y signale que le gouvernement Couillard s’oppose «vigoureusement à toute législation qui ouvrirait la porte à la marchandisation du corps de la femme».

Éliminer des amendes ou des infractions criminelles comme vise à le faire la mesure législative C-404 a pour effet «d’enlever une composante dissuasive», a-t-elle fait valoir.

Elle a donc enjoint le député Housefather à «clarifier son intention réelle à cet égard», plaidant qu’il est primordial de protéger «les femmes susceptibles d’offrir leurs services à titre de mère porteuse».

La ministre Vallée a néanmoins reconnu «qu’à la lumière de l’évolution de la famille du 21e siècle», l’encadrement des pratiques sur les questions de fécondation «peut nécessiter une révision».

L’encadrement des contrats de mères porteuses relève exclusivement de la compétence du Québec.

En déposant son projet de loi, mardi, Anthony Housefather a spécifié que celui-ci ne créerait pas un régime national sur la rétribution des dons de sperme, d’ovules et des mères porteuses.

«Je laisse au Québec à 100 pour cent les outils pour faire des règlements. Il n’y a aucune obligation de la part du Québec de permettre la rémunération», a-t-il insisté.

Au Québec, les contrats signés entre une mère porteuse et les parents de substitution n’ont aucune valeur légale, en vertu du Code civil.

Le gouvernement Couillard devait entreprendre en début de mandat une réforme du Code civil et du droit familial entre autres pour traiter de ces questions.

Un rapport se penchant sur les règles de filiation et les droits de l’enfant — peu importe le mode de conception — a été produit, mais il a été mis sur une tablette, et le projet de réforme, mis de côté.

Du côté d’Ottawa, le projet de loi d’initiative parlementaire présenté par l’élu montréalais a eu droit à un accueil plutôt favorable, selon les témoignages recueillis jusqu’à présent.

Le député a indiqué dernièrement que son idée avait généré des réactions différentes au Canada anglais, où l’accueil était à «90 pour cent positif», et au Québec, où «les courriels étaient 50-50».

«Il y a une tendance, au Québec, de ne pas soutenir toute l’idée des mères porteuses», a avancé Anthony Housefather la semaine dernière.

La mesure législative modifierait la Loi sur la procréation assistée de 2004 afin de décriminaliser le fait de payer pour un don de gamètes et celui de rémunérer une femme pour porter un enfant.

Elle prévoit que les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ne peuvent avoir moins de 18 ans et être forcés à faire le don, et que les mères porteuses ne peuvent être âgées de moins de 21 ans et être contraintes par un tiers à le devenir.