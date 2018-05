OTTAWA — En réponse à l’imposition de tarifs douaniers américains sur l’acier et l’aluminium canadien, le Canada décrète ses propres tarifs sur divers produits importés des États-Unis dont la valeur pourrait atteindre 16,6 milliards $.

Les surtaxes canadiennes vont entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Des tarifs de 25 pour cent seront imposés sur des produits industriels de fer ou d’acier, alors que des tarifs de 10 pour cent seront imposés sur une foule de produits de consommation.

Exemples de marchandises qui pourraient être visées par une surtaxe de 25 pour cent

– Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, dont des produits laminés, des barres et du fil.

– Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires, dont des produits laminés, des barres et du fil.

– Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires, dont des produits laminés, des barres et du fil.

– Tubes et tuyaux d’acier, dont ceux utilisés pour les oléoducs, gazoducs et autres.

Exemples de marchandises qui pourraient être visées par une surtaxe de 10 pour cent

– Produits alimentaires, dont le yogourt, le café torréfié, certains plats cuisinés et des préparations en conserve.

– Produits du sucre et de sirop d’érable, dont le caramel, des sucreries sans cacao et des chocolats en tablettes, barres ou bâtons.

– Autres produits alimentaires, dont la pizza et quiche, concombres, confiture de fraises et diverses purées de fruits.

– Des condiments comme la sauce de soja, le ketchup, la moutarde préparée, les vinaigrettes et les sauces.

– Des préparations pour soupes, l’eau embouteillée et le whisky.

– Des produits d’hygiène personnelle, dont les laques pour cheveux, les crèmes de rasage, le savon et le papier hygiénique.

– Des produits d’entretien ménager comme ceux pour parfumer ou pour désodoriser les locaux et le détergent pour lave-vaisselle.

Une foule d’autres produits d’usage personnel, pour la maison ou pour l’extérieur, ainsi que de nombreux objets fabriqués en aluminium figurent aussi sur la liste publiée en ligne par le gouvernement fédéral.