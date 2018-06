SHERBROOKE, Qc — Alain Guilbert, une ancienne personnalité de la presse régionale au Québec, est mort mardi dernier en pratiquant la pêche, l’une de ses passions semble-t-il.

La Tribune rapporte la nouvelle en citant un texte publié par la fille de M. Guilbert, Anne, sur le réseau Facebook.

À compter de 1959, Alain Guilbert a été successivement directeur de l’information, éditeur adjoint et rédacteur en chef de La Tribune.

Il a ensuite travaillé au Comité organisateur des Jeux olympiques de Montréal (COJO) avant de revenir dans le monde des médias. Il a occupé des rôles de direction et de gestion dans plusieurs journaux du Québec, dont La Voix de l’Est et Le Soleil, de même qu’au Groupe Transcontinental et au magazine L’Actualité.

Il a terminé sa carrière dans le monde des communications et du marketing, notamment au Groupe Everest et au poste de vice-président communications chez Postes Canada, à Ottawa.

Alain Guilbert, qui avait vu le jour à Acton Vale, en Montérégie, était à la retraite depuis 2005.