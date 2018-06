QUÉBEC — L’engagement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de prolonger le Réseau express métropolitain (REM) en Montérégie si elle forme le prochain gouvernement en octobre est accueilli avec beaucoup de prudence à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le maître d’oeuvre de ce projet de train léger.

La Presse canadienne a appris jeudi qu’un gouvernement Legault prolongerait de Brossard jusqu’à Chambly le tracé du train de la Caisse et lui demanderait même d’étudier un prolongement qui irait jusqu’à Boucherville, dans le corridor de l’autoroute 30.

Au cours d’un point de presse, le premier ministre Philippe Couillard a affirmé que «cela n’arrivera pas demain», tandis que la Caisse a refusé de se prononcer sur la faisabilité de cet engagement et a refusé même d’indiquer comment elle accueillerait une telle demande du gouvernement.

Dans un échange de courriels, le porte-parole de CDPQ-Infra, Jean-Vincent Lacroix, a tenu à «rappeler que la Caisse ne s’immisce pas dans les débats de nature politique».

La CAQ avait indiqué avoir consulté de nombreux groupes qui ont demandé à ce que les échanges demeurent confidentiels, sans toutefois vouloir préciser si la Caisse avait exigé de même ou avait été approchée.

De son côté, «la Caisse ne commente jamais les rencontres qu’elle pourrait avoir ou ne pourrait avoir», a écrit M. Lacroix.

Quant à savoir si la Caisse a échafaudé des scénarios de prolongement de son réseau en Montérégie ou avait étudié la question de quelque façon que ce soit, le porte-parole a dit que «cela n’a pas été analysé à ce jour» et qu’elle se «concentre sur la réalisation du tracé actuel».

D’un coût projeté de près de 7 milliards $, le REM actuel doit s’étendre sur 67 km et dans sa portion montérégienne, il est censé s’arrêter à un terminal à Brossard, non loin du carrefour des autoroutes 10 et 30.

Un gouvernement caquiste exigerait une extension d’une vingtaine de kilomètres jusqu’à Chambly, qui est incidemment une circonscription détenue par la CAQ. Mais une source du parti a assuré qu’il ne s’agit pas d’un calcul électoraliste, mais bien d’une volonté de décongestionner le croisement des autoroutes 10 et 30, déjà fort achalandé.