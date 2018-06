WASHINGTON — Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé vendredi qu’il préférerait conclure des accords commerciaux bilatéraux distincts avec le Canada et le Mexique, plutôt qu’une nouvelle version de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

M. Trump a affirmé, comme il l’a souvent fait, que l’ALÉNA avait été une terrible entente pour les États-Unis, et que ses partenaires commerciaux nord-américains touchaient «plusieurs milliards de dollars» aux dépens des Américains.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada sont des pays très différents, a-t-il poursuivi, ce qui lui laisse croire que l’idée d’un accord commercial trilatéral n’a pas de sens — une notion qu’il avait déjà lancée dans l’éventualité d’un échec des négociations actuelles de l’ALÉNA.

M. Trump a aussi défendu sa décision d’imposer au Canada, au Mexique et à l’Union européenne de lourdes taxes sur l’acier et l’aluminium, un geste qui, selon certains observateurs, a rendu les négociations de l’ALÉNA encore plus difficiles.

Même si le Canada et le Mexique sont des alliés de longue date des États-Unis, ils profitent des Américains depuis bien trop longtemps, a-t-il fait valoir.

Le Canada a répliqué jeudi aux droits américains en annonçant ses propres tarifs, touchant pour 16,6 milliards $ de produits américains allant de l’acier laminé aux cartes à jouer. Le Mexique prévoit lui aussi imposer des tarifs sur divers articles américains, y compris l’acier plat.

«Ils sont nos alliés, mais ils profitent de nous économiquement», a déclaré M. Trump. «Nous perdons beaucoup d’argent avec le Canada et nous perdons une fortune avec le Mexique, mais cela ne se produira plus comme ça.»