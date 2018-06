MONTRÉAL — Les tarifs sur l’acier et l’aluminium imposés par le président américain Donald Trump sont inacceptables et insultent la mémoire des anciens combattants.

C’est ce qu’a déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans un segment d’entrevue diffusé vendredi sur le site internet de la populaire émission américaine «Meet the Press» du réseau NBC.

Selon M. Trudeau, l’argument de la «sécurité nationale» des États-Unis brandi par l’administration Trump pour justifier l’imposition de ces tarifs insulte la mémoire des soldats canadiens.

«Le fait que des soldats des deux pays soient morts sur les plages lors de la Seconde Guerre mondiale et dans les montagnes de l’Afghanistan et qu’ils aient combattu côte à côte dans certains des lieux les plus difficiles de la planète, et le fait que nous avons toujours été là l’un pour l’autre, d’une certaine façon, ceci est insultant pour eux», a dit le premier ministre dans l’extrait de l’entrevue.

Justin Trudeau a aussi rappelé aux Américains que la base militaire de Bagotville au Saguenay, où doit atterrir l’avion présidentiel américain Air Force One la semaine prochaine lors du sommet du G7, avait été utilisé pour protéger des alumineries qui «participaient aux efforts militaires» lors de la Seconde Guerre mondiale.

Non seulement le premier ministre croit que l’argument de la «sécurité nationale» ne tient pas la route, mais il a aussi affirmé qu’il ne savait pas ce que le président Trump souhaitait obtenir de la part du Canada en instaurant ces tarifs.

L’entrevue intégrale accordée par Justin Trudeau à l’animateur Chuck Todd sera diffusée dimanche matin.

Le Canada a officiellement porté plainte vendredi auprès de l’Organisation mondiale du commerce pour contester l’imposition de tarifs douaniers américains sur ses exportations d’acier et d’aluminium.