La mairesse de Magog, dans les Cantons de l’Est, Vicki-May Hamm, a été élue dimanche à la présidence de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) lors de son congrès qui s’est déroulé à Halifax.

Mairesse de Magog depuis 2009, Mme Hamm siégeait déjà au conseil d’administration de l’organisme. Elle succède à une conseillère municipale de Fort Rouge—Fort Garry Est, Jenny Gerbasi, qui a terminé son mandat d’un an à titre de présidente de la FCM.

Elle a lancé aux congressistes qu’en raison des élections fédérales qui approchent — en 2019 —, les municipalités doivent «consolider nos gains et se préparer pour l’avenir. C’est le moment où les priorités (des villes) doivent être au cœur des prochaines élections».

La nouvelle présidente se dit «heureuse d’avoir la possibilité de travailler avec (les) membres au cours de la prochaine année pour concevoir des nouveaux outils qui permettront aux municipalités de façonner l’avenir du pays».

«C’est plus que jamais important de continuer à mettre en œuvre à l’échelle locale des solutions qui relèvent les défis nationaux», a-t-elle déclaré.

Elle a aussi rendu hommage à sa prédécesseure. «En cette période de possibilités et de transformation, le leadership éclairé de Mme Gerbasi a été une véritable inspiration. Grâce à ses efforts soutenus et à ceux de la FCM, les municipalités sont de plus en plus reconnues comme un ordre de gouvernement à part entière, un bâtisseur essentiel du Canada», a-t-elle souligné.

Le prochain congrès de la FCM aura lieu à Québec, l’an prochain.