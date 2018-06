TORONTO — Des équipes municipales ont enlevé dimanche des milliers de cartes, de photos et de fleurs placées à la mémoire des victimes du camion-bélier qui a endeuillé la Ville-Reine en avril. Ces objets seront remplacés par un mémorial permanent.

Le maire de Toronto John Tory a assisté à l’enlèvement des mémoriaux improvisés installés dans les jours qui ont suivi l’attaque du 23 avril.

Tous ces objets seront placés dans un entrepôt jusqu’à ce que la municipalité trouve une façon appropriée de les exposer, a-t-il indiqué.

Pour l’instant, une plaque temporaire a été placée à l’endroit de l’attaque, mais la ville souhaite y ériger un monument permanent, a ajouté M. Tory.

Dix personnes ont été tuées et 16 autres ont été blessées lorsqu’elles ont été fauchées par une camionnette le long d’un trottoir.

Un individu âgé de 25 ans de Richmond Hill, en Ontario, fait face à 10 chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de 16 chefs de tentative de meurtre. Les procédures judiciaires contre lui ne se poursuivront pas avant le mois de septembre.

«Un sombre et émouvant hommage a été rendu cet après-midi à toutes les victimes de l’attaque au véhicule-bélier de la rue Younge alors que les mémoriaux improvisés au carré Mel Lastman et au parc du carré Olive ont été démantelés, a déclaré M. Tory sur son compte Twitter. La municipalité consulte les résidants et la collectivité pour ériger un mémorial permanent pour honorer et célébrer la mémoire des victimes de l’attaque.»