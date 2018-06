MONTRÉAL — Le gouvernement Couillard se prépare à épauler les plus petits joueurs de l’industrie de l’aluminium, qui, pour la première fois, sont visés par des droits tarifaires décrétés par leur principal client — les États-Unis.

Sans dévoiler tous les détails, la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, a signalé ses intentions, lundi, au deuxième et dernier jour d’un sommet sur le métal gris qui se déroule à Montréal en présence de représentants de l’industrie en provenance des quatre coins de la planète.

«S’il y a un risque d’assister à des baisses de production ou des volumes d’exportation, nous serons là afin de nous assurer que les emplois sont maintenus», a-t-elle expliqué.

Depuis la semaine dernière, le Canada, le Mexique et l’Union européenne ne sont plus exemptés des droits tarifaires d’importation de 25 pour cent sur l’acier et de 10 pour cent sur l’aluminium.

Une rencontre est prévue lundi prochain avec les acteurs du secteur pour s’assurer que l’aide réponde adéquatement aux besoins.

Québec compte adopter une approche similaire à celle mise de l’avant dans le conflit canado-américain sur le bois d’oeuvre, dans le cadre de laquelle jusqu’à 300 millions $ en prêts et garanties de prêt sont sur la table. Environ 20 demandes ont été envoyées au ministère de l’Économie, qui n’est pas encore intervenu.

L’industrie de l’aluminium discute avec Québec et le gouvernement fédéral depuis quelques semaines afin d’identifier les moyens les plus efficaces pour épauler l’industrie, a de son côté expliqué le président de l’Association de l’aluminium du Canada (ACC), Jean Simard.

Contrairement aux producteurs primaires comme Rio Tinto, Alcoa et Aluminerie Alouette — qui exploitent neuf alumineries au Québec — les plus petits transformateurs n’ont probablement pas les liquidités nécessaires pour absorber le tarif de 10 pour cent, estime M. Simard.

«Nous sommes en territoire inconnu, a-t-il affirmé. Nous aurons besoin (de temps) pour déterminer de quelle façon nous pourrons nous assurer de ne pas perdre de joueurs dans notre industrie.»

Plus de 1400 entreprises oeuvrent dans le domaine de la transformation de l’aluminium dans la province. Elles génèrent une partie des 10 000 emplois directs et 20 000 autres postes indirects rattachés à l’industrie du métal gris.

Dans l’immédiat, toutefois, le président de l’AAC ne s’attend pas à des pertes d’emplois dans l’industrie.

«Clairement, ce qui est survenu la semaine dernière est une attaque directe à l’endroit de notre économie et ce n’est pas raisonnable parce qu’on ne règle pas le vrai problème, a déploré Mme Anglade. Nous savons tous que l’enjeu principal est la production excédentaire chinoise.»

D’ailleurs, les discussions du sommet se penchent sur les difficultés rencontrées par l’industrie alors que des tarifs sont désormais en vigueur aux États-Unis et qu’il est difficile de concurrencer la Chine.

Si les politiques agressives du président Trump ont bousculé le marché, la vraie solution se trouve dans la mise en place d’un système multilatéral qui tient compte de la présence d’entreprises chinoises qui appartiennent au gouvernement, a expliqué Chad Brown, du Peterson Institute for International Economics — un centre de recherche spécialisé dans l’analyse du commerce international.

«Je crois qu’il (M. Trump) a attiré l’attention de beaucoup d’intervenants dans le monde, dont la Chine, et peut-être que ce pays est prêt à changer son fusil d’épaule et à négocier sur certains enjeux», a-t-il dit, au cours d’un atelier.

M. Brown a également souligné que l’imposition de tarifs sur les importations chinoises d’acier n’a pas permis de régler le problème de surcapacité mondiale, a-t-il expliqué au cours d’un atelier.

Ainsi, a suggéré l’expert, la solution passe peut-être par une pression accrue sur la Chine et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le but de tenter de stimuler les négociations.