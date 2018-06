MONTRÉAL — Le chef péquiste Jean-François Lisée n’a pas voulu critiquer Martine Ouellet, au lendemain de l’annonce de sa démission comme chef du Bloc québécois, et il l’a même présentée comme «une extraordinaire pédagogue pour l’indépendance».

Invité à dire s’il lui ouvrirait grands les bras, si elle désirait revenir au Parti québécois, il a indiqué que la question ne se posait pas, puisque Mme Ouellet a dit vouloir prendre du recul et ne pas soumettre sa candidature en vue des élections du 1er octobre.

Mais Mme Ouellet a aussi dit, lundi, qu’elle ne se retirait pas de la vie politique en quittant la direction du Bloc.

M. Lisée s’est refusé à la blâmer, bien qu’elle ait critiqué les souverainistes qui ont peur, les députés démissionnaires et les anciens chefs bloquistes Mario Beaulieu et Gilles Duceppe. Après maintes questions sur la question, il a fini par admettre que «oui», il se sentait plus léger aujourd’hui.

Le chef du Parti québécois a rencontré la presse, mardi à Montréal, pour présenter trois candidats en vue du scrutin du 1er octobre: Frédéric Lapointe dans Maurice-Richard (anciennement Crémazie), Farida Sam, dans L’Acadie et Cédric Gagnon-Ducharme, dans Borduas.