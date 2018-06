MONTRÉAL — L’Unité permanente anticorruption (UPAC) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) nient les informations voulant que l’arrestation de trois organisateurs du Parti libéral du Québec (PLQ) et de l’ex-président de la Société immobilière du Québec (SIQ) ait été retardée par les procureurs du DPCP.

Dans son édition de mardi, le Journal de Montréal affirme que l’UPAC a dû reporter à trois reprises au cours des deux dernières années l’arrestation des organisateurs libéraux William Bartlett, Franco Fava et Charles Rondeau et de l’ex-PDG de la SIQ, Marc-André Fortier.

Le quotidien, qui cite une source anonyme, affirme que les policiers «se plaignent ouvertement du manque de collaboration de la justice».

L’enquête en question, dont l’existence avait été initialement révélée par Radio-Canada en novembre 2016, portait sur une fraude soupçonnée de 2 millions $ en marge de transactions impliquant des immeubles gouvernementaux, sommes ayant transité dans des comptes bancaires internationaux, notamment au Liechtenstein, en Suisse et aux Bahamas.

Dans un communiqué émis mardi matin, le commissaire à la lutte contre la corruption, Robert Lafrenière, affirme que le projet d’enquête «Jeunesse», comme l’a surnommé l’UPAC, «n’est pas à l’étude au DPCP, puisque des compléments de preuve sont toujours en cours au niveau des policiers de l’UPAC» et que «l’enquête est donc toujours active».

Le commissaire Lafrenière ajoute que le projet Jeunesse «est tributaire de plusieurs particularités, dont des demandes d’entraide à l’international et des rapports d’experts» qui ne sont pas encore complétés, «ce qui ajoute des délais imprévus» et que, «par conséquent, les échéanciers doivent être modifiés».

Il précise toutefois «qu’aucune arrestation n’a été reportée».

De son côté, le DPCP reconnaît qu’il y a eu «de multiples échanges» entre ses procureurs et les enquêteurs de l’UPAC dans ce dossier, mais il précise «qu’il n’y a présentement aucun dossier d’enquête sur la Société immobilière du Québec à l’étude».

Le bureau des procureurs explique, à l’instar de l’UPAC, que «les démarches d’enquête qui relèvent de l’UPAC doivent être complétées avant que le DPCP ne puisse commencer son travail d’analyse».