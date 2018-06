Quatre autres skieuses qui ont porté plainte contre Bertrand Charest sont sorties de l’ombre, mardi, pour dénoncer publiquement les abus de l’ex-entraineur. Les victimes sont Émilie Cousineau, Katie Bertram, Allison Forsyth et Gillian McFetridge.

«[Les victimes], sous la responsabilité de Bertrand Charest au moment des faits, sont aujourd’hui convaincues que c’est en partageant leur triste expérience avec le public qu’elles pourront faire progresser la cause […] et permettre d’éviter qu’il n’arrive à d’autres ce qui leur est arrivé», peut-on lire dans la requête déposée mardi au palais de justice de Montréal.

«Je ressens maintenant le besoin de révéler mon identité dans le but de poursuivre mon chemin vers la guérison», a déclaré Allison Forsyth dans une déclaration assermentée rendue publique. L’ancienne skieuse indique avoir été agressée par son entraineur de l’époque en 1997 et 1998.

Pour sa part, Gillian McFetridge dit avoir été inspirée par le mouvement #MoiAussi. «Chaque voix compte», a-t-elle dit.

Les athlètes de haut niveau, maintenant à la retraite, ont souhaité parler publiquement pour sensibiliser le public à propos des abus sexuels dans le monde du sport.

Les quatre skieuses joignent leurs voix à celles de leurs collègues Amélie-Frédérique Gagnon, Gail Kelly, Anna Prchal et Geneviève Simard qui sont sorties de l’ombre lundi.

Bertrand Charest purge actuellement une peine de 12 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle sur neuf athlètes âgées entre 12 et 18 ans. Les faits se sont déroulés pendant les années 90, pour la plupart entre 1996 et 1998. L’ex-entraineur porte présentement sa cause en appel.