OTTAWA — Le gouvernement fédéral a demandé à sept experts de l’aider dans sa révision des lois canadiennes sur les télécommunications et la radiodiffusion afin que les géants de la diffusion en ligne comme Netflix et Spotify soient appelés à contribuer au contenu canadien.

Des représentants du gouvernement, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce que l’information n’était pas encore publique, affirment que le comité sera également appelé à revoir le mandat de CBC et Radio-Canada afin de les protéger d’éventuelles coupes de financement public par de futurs gouvernements et de réorganiser le rôle et les pouvoirs du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Le gouvernement libéral devrait surtout insister sur le fait que l’examen entrepris cherchera à moderniser le système de radiodiffusion sans augmenter le coût des services aux consommateurs.

Le groupe de sept membres aura 18 mois pour terminer son travail, ce qui fait en sorte que son rapport final ne sera pas présenté avant les prochaines élections fédérales, prévues pour octobre 2019.

La composition du groupe d’experts, dont les premiers détails ont été rapportés par The Globe and Mail, s’ajoute à une série de rapports et de consultations que les libéraux ont commandés pour étudier l’avenir du secteur culturel à l’ère numérique.

La semaine dernière, le CRTC a recommandé au gouvernement d’envisager de réglementer tout service de vidéo ou de musique en ligne et de les faire payer pour la création, ou pour une meilleure promotion, du contenu canadien.