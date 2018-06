MONTRÉAL — Ferrari a bien mal paru mardi, utilisant une image du centre-ville de Toronto dans un gazouillis à propos du Grand Prix du Canada.

Vu plus de 57 000 fois (à 20h00), le clip de 38 secondes commence en titrant «Montréal, Canada», pendant qu’on voit le lac Ontario et le centre-ville torontois, dont la tour du CN et le Rogers Centre.

Ayant atteint les 1000 «J’aime», le gazouillis figurait encore sur le compte Twitter de la Scuderia en soirée mardi, huit heures après sa publication.

Le Grand Prix du Canada sera présenté dimanche au circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal.