MONTRÉAL — La Banque publique de lait maternel d’Héma-Québec amorce un nouveau programme de collecte de lait maternel, cette fois dans la région de Saguenay.

Le projet vise d’abord à recruter 80 donneuses sur une base annuelle afin de répondre à la demande grandissante de lait maternel destiné aux grands prématurés.

Pour participer, les mères doivent répondre à divers critères, notamment de présenter un bon état de santé, de ne pas fumer, d’avoir un surplus de lait et de résider à moins d’une heure de route du point de dépôt situé sur le boulevard Talbot, à Saguenay.

Elles doivent d’abord s’inscrire sur le site web d’Héma-Québec. Si elles répondent aux critères, elles devront recueillir leur lait à la maison dans les bouteilles fournies par Héma-Québec, le congeler et le transporter au point de dépôt, à leur convenance.

La Banque publique de lait maternel a pour mandat de fournir du lait humain pasteurisé aux prématurés de 32 semaines et moins nécessitant des soins médicaux et dont la mère ne peut allaiter.

Le lait de banque permet de réduire le risque d’entérocolites nécrosantes, une maladie intestinale sévère. De plus, les prématurés atteignent plus facilement un poids satisfaisant, sont moins enclins aux infections et à être hospitalisés à nouveau quand ils sont nourris avec du lait de banque.