QUÉBEC — Le gouvernement presse le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) d’examiner et d’évaluer les pratiques des partis politiques québécois quant à la collecte et à l’utilisation des renseignements personnels des électeurs.

La ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, Kathleen Weil, a déposé le projet de loi 188 mercredi, à quelques jours de la fin de la session parlementaire.

Le projet de loi, qui tient sur seulement deux pages, demande au DGEQ de se pencher sur les pratiques des partis en matière de «collecte, d’utilisation, de communication, de conservation et de sécurité» des renseignements personnels des Québécois, et d’en faire rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er octobre 2019.

Il accorde également au gouvernement le pouvoir de demander au DGEQ un examen des pratiques aux paliers municipal et scolaire.

Après le scandale Facebook-Cambridge Analytica, le premier ministre Philippe Couillard avait dit soupçonner la Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire (QS) de faire affaire avec une firme qui collecte des données sur les réseaux sociaux comme Facebook, pour épier et cibler les électeurs. Les deux partis avaient démenti cette allégation.

En mars dernier, Mme Weil avait dit croire qu’un processus de vérification par le DGEQ, qui est «neutre et indépendant», était nécessaire afin de «rassurer les Québécois» que leur vie privée est protégée.

À l’heure actuelle, il est tout à fait possible pour les partis politiques québécois de recueillir des renseignements auprès de tiers ou d’autres sources que le DGEQ.

Selon le DGEQ, les partis politiques ne sont actuellement assujettis à aucune loi en matière de protection des renseignements personnels.

Étant donné le calendrier législatif, et l’échéancier donné au DGEQ dans le projet de loi, il est impossible que des changements soient apportés d’ici le scrutin du 1er octobre 2018.

Déjà, dans son rapport annuel de gestion 2012-2013, le DGEQ recommandait une révision de la loi électorale en matière de protection des renseignements personnels.

Dans son rapport annuel de 2016-2017, il se disait «préoccupé» par la mise en place de banques de données qui recueillent des renseignements sur les électeurs sans que ces derniers aient consenti à cette collecte.

Il suggérait que les électeurs puissent avoir la possibilité de refuser que les renseignements personnels qu’il détient soient communiqués aux partis politiques, aux députés et aux candidats.

Plus particulièrement, il recommandait de ne plus inclure le sexe et la date de naissance des électeurs dans les listes électorales qui sont transmises aux partis politiques, aux députés et aux candidats, considérant que ces renseignements ne leur sont pas nécessaires pour communiquer avec les électeurs et que le Québec est la seule province au Canada à donner ce type de renseignement.