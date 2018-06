OTTAWA — À la veille du Sommet du G7, au moins un des leaders qui s’apprêtent à faire face à Donald Trump hausse le ton.

En visite à Ottawa, le président français Emmanuel Macron a servi une leçon au président américain, alors qu’il se tenait, jeudi matin, aux côtés d’un Justin Trudeau beaucoup plus conciliant.

«Peut-être que ça est égal au président américain aujourd’hui d’être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d’être à six, si besoin était», a lancé le président Macron. Plusieurs supposent qu’il sera impossible d’arriver à une déclaration commune des sept, à l’issue du sommet, samedi.

Puis, accord nucléaire iranien ou tarifs sur l’acier et l’aluminium, le président français a critiqué vivement le président américain pendant la conférence de presse qui se tenait au foyer de la Chambre des communes.

«Nul d’entre nous n’est éternel», a lancé M. Macron, reprochant à Donald Trump de s’être retiré de l’accord nucléaire iranien. «Nos pays, les engagements que nous avons pris, nous dépassent. (…) Il y a une continuité de l’État qui est au coeur du droit international», a-t-il rappelé.

S’éloignant des principes pour devenir plus pragmatique, il a averti le président américain que la négociation qu’il s’apprête à avoir avec la Corée du Nord sur la dénucléarisation de ce pays manquera de crédibilité «si nous détricotons les négociations d’il y a trois ans sur le nucléaire iranien».

MM. Macron et Trudeau s’en sont pris tous deux aux tarifs imposés sur l’acier et l’aluminium par le président américain.

«On ne peut pas faire une guerre commerciale avec des alliés», est le message que M. Macron entend répéter au président américain à La Malbaie.

«Le G7, c’est une opportunité pour nous de nous rassembler pour avoir des discussions franches, ouvertes», a renchéri M. Trudeau.

Il est prévu que M. Trump ait des rencontres bilatérales séparées avec MM. Trudeau et Macron, à Charlevoix. Il sera également confronté à des questions sur les tarifs lors d’une réunion plus large des dirigeants du G7 sur l’état de l’économie mondiale, réunion qui lancera le sommet vendredi.

La Maison-Blanche a essayé de minimiser les différences avec le principal conseiller économique de M. Trump, qui a qualifié ces différends de simple querelle familiale.

Mais un message diffusé tôt jeudi sur Twitter par M. Trump ne laisse aucun doute quant à son état d’esprit.

«Je me prépare à aller au G7 au Canada pour me battre pour notre pays sur le commerce (nous avons les pires accords commerciaux jamais conclus)», a-t-il lancé.

Le gazouillis matinal a permis à Justin Trudeau de rassurer ceux qui craignent que le président américain boude la rencontre. «On sait que le président Trump aime être imprévisible par moments. Mais toutes les indications sont qu’il sera là pour cette rencontre du G7, y compris ses tweets de ce matin», a fait remarquer le premier ministre.

Ententes bilatérales

Par ailleurs, le premier ministre Trudeau et le président Macron se sont engagés à la mise sur pied du Fonds Transatlantique qui vise à investir un montant d’un peu plus de 120 millions $ dans des entreprises françaises et canadiennes qui souhaitent développer leurs activités dans l’autre continent.

Ils ont aussi annoncé la signature de la Déclaration franco-canadienne sur l’intelligence artificielle. Cette déclaration fait appel à la création d’un groupe international d’étude sur l’intelligence artificielle composé d’experts gouvernementaux, de l’industrie et de la société civile.

Les deux leaders ont également établi le Plan d’action sur l’aide internationale et le développement durable, qui instaure un dialogue bilatéral périodique sur les questions d’aide internationale.