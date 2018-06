SAGUENAY, Qc — Justin Trudeau fera jeudi une halte au coeur du pays de l’aluminium, juste avant de se rendre au sommet du G7, dans Charlevoix.

Le premier ministre en profitera bien sûr pour faire campagne au Saguenay afin d’appuyer la candidate libérale locale, Lina Boivin, en vue de l’élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord, le 18 juin. Mais des questions de politique internationale sont aussi en jeu.

La région du Saguenay, qui abrite une grande partie de l’industrie canadienne de l’aluminium, est étroitement liée aux discussions qui auront lieu vendredi et samedi à La Malbaie, lors du sommet du G7.

Le président américain, Donald Trump, a sérieusement irrité ses partenaires et alliés du G7, la semaine dernière, en imposant de lourds tarifs douaniers sur les importations d’aluminium et d’acier. Le Canada et l’Union européenne ont aussitôt réagi en menaçant d’administrer la même médecine aux Américains, laissant le Saguenay pris entre deux feux dans une guerre commerciale potentielle entre partenaires du G7.

Les dirigeants d’entreprises du Saguenay craignent que ces tarifs sur l’aluminium ne nuisent aux compagnies locales, en particulier les petites entreprises qui transforment le métal en produits finis.

M. Trudeau a qualifié les tarifs américains d’«insultants», et il a promis, comme d’autres dirigeants du G7, de demander au président Trump d’annuler cette décision, lors du sommet de La Malbaie. Washington a imposé ces tarifs aux alliés du G7 en invoquant des questions de «sécurité nationale» — une interprétation que ses partenaires ont vigoureusement rejetée.

Ironie du sort, les dirigeants du G7, dont M. Trump, devraient atterrir à la base militaire de Bagotville, à Saguenay, pour se rendre ensuite au sommet dans Charlevoix. Or, la base de Bagotville avait été précisément construite en 1942 pour protéger l’industrie de l’aluminium au Canada, qui servait à construire du matériel militaire américain pendant la Seconde Guerre mondiale.

Surnommé la «vallée de l’aluminium», Saguenay produit environ le tiers de l’aluminium canadien dans ses quatre fonderies.