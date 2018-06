VAL-ALAIN, Qc — Des patrouilleurs ont fait la découverte de 260 000 cigarettes de contrebande en interceptant une camionnette pour une infraction au code de la sécurité routière sur l’autoroute 20 Est à Val-Alain, dans la région de Chaudière-Appalaches, mercredi.

L’homme de 59 ans de la réserve Listuguj, en Gaspésie, a été arrêté en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

En plus des caisses de cigarettes, les policiers ont également saisi une vingtaine de cannes de six onces de tabac à chiquer, une dizaine de cartouches de cigares et le véhicule du suspect comme bien infractionnel.

La Sûreté du Québec a précisé que l’homme a été libéré, mais qu’il pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.